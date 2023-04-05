Студия 11. 05.04.23
— Традиция. Цвет. Настроение. Что получится, если художник смешает в своей работе три этих явления?
— Что сделано с душой, остается навечно. О чем писал в своих стихах поэт Анатолий Поздеев?
— Понизьте градус! Разбираемся, как сделать сушку волос феном безопасной.
-Правда и только правда. Какие еще советы пригодятся при написании резюме?
-Льется музыка. Печора готовится к проведению бардовского фестиваля.
-Если хочешь быть активным долгие годы, разминай суставы. Ну, а комплекс упражнений мы вам подскажем!