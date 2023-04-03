«Детали недели» — Мы выбираем





Каждую потенциальную площадку для современного объекта обращения с отходами посетят эксперты, дадут качественную оценку и проведут встречи с местными жителями. Таков главный итог уходящей недели в непростом вопросе выбора этой площадки под строительство нового комплекса по обращению с ТКО. К примеру, в южном направлении нашей республики минприроды уже сократило количество потенциальных мест с семи до четырёх. Под занавес этой недели всё внимание было приковано именно к этим 4 площадкам.