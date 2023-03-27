Студия 11. 27.03.23
— Квадраты, треугольники, круги. Как приобщить малыша к знанию геометрических фигур.
— В первый раз в первый класс. Какой будет приёмная кампания для первоклассников этого года.
— Хотите питаться супер едой? Расскажем, где её найти, не опустошив кошелек до дна.
— Год педагога и наставника. Известные люди рассказывают о тех, кто стал для них настоящим жизненным маяком.
— Вернулись с медалями. Спортсмены из сыктывкарского конного центра показали класс на соревнованиях по конкуру.
— Как побороть медведя? Надо поиграть!