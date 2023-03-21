Студия 11. 21.03.23
— Молодой учитель. Как сделать, чтобы ученики бежали на урок
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— Они делают жизнь лучше. Стартовала заявочная компания на Международную волонтерскую Премию «Мы вместе».
— Таких сальто Великий Устюг еще не видел! Юные акробаты из Ухты покорили зрителей.
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