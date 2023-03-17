Студия 11. 17.03.23





— Любимая профессия. Посмотрим на педагогический мир глазами учителя физкультуры.

— Возможности без границ. В Сыктывкаре проходит конкурс профессионального мастерства «Абилимпикс». В каких номинациях участники соревнуются впервые?

— Голос за Сармата. Приблизить пса-героя к победе в национальной премии можете и вы.

— Лексика ГУЛАГА. Какие слова, в свое время, родились за стенами концлагерей?

— Робин Гуды Республики Коми. Расскажем о плюсах спортивной стрельбы из лука.

— Любая черная полоса когда-то заканчивается. Как помочь себе в сложный период, расскажет психолог.