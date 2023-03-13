Студия 11. 13.03.23





— Литературный завтрак. Какую книгу лучше всего почитать за утренней трапезой?

— Сила характера и личные границы. О роли отца в воспитании детей расскажет психолог.

— Битва на мечах. И такое в современном мире возможно. Подробнее о необычных соревнованиях расскажет гость нашей студии.

— Звук «л» — один из самых коварных в формировании детской речи. Покажем, какие упражнения помогут в его постановке.

— Романтика при свете фонарей. Взгляд на красоту вечернего Сыктывкара с высоты птичьего полета.