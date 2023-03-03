Студия 11. 03.03.23





— «Я хочу, чтобы ты была счастлива!». День, когда приятных сюрпризов от любимого мужчины, точно много не будет.

— 100 + 1. Детская библиотека имени Самуила Маршака презентует краеведческий атлас.

— Спорт объединяет. Турнир по мини-футболу собрал необычные команды Сыктывкара.

— Мастер года – 2022. Какой будет предъюбилейная 29-я выставка декоративно-прикладного искусства?

— Сделал первые шаги? В руку клюшку ты бери! Расскажем все о пользе хоккея.

— По улицам Яренска. Поднимемся на колокольню, пройдем по набережной, узнаем, что связывает это место с Коми.