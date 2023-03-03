Студия 11. 03.03.23
— «Я хочу, чтобы ты была счастлива!». День, когда приятных сюрпризов от любимого мужчины, точно много не будет.
— 100 + 1. Детская библиотека имени Самуила Маршака презентует краеведческий атлас.
— Спорт объединяет. Турнир по мини-футболу собрал необычные команды Сыктывкара.
— Мастер года – 2022. Какой будет предъюбилейная 29-я выставка декоративно-прикладного искусства?
— Сделал первые шаги? В руку клюшку ты бери! Расскажем все о пользе хоккея.
— По улицам Яренска. Поднимемся на колокольню, пройдем по набережной, узнаем, что связывает это место с Коми.