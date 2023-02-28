Студия 11. 28.02.23





— Трёхозерский карась. Репортаж с фестиваля зимней рыбалки.

— Киномост: дети – детям. Какой увидели коми глубинку юные журналисты?

— Сестринская сила. Крестовоздвиженский монастырь Республики Коми держится на хрупких плечах монахинь.

— Битва тарантасов. Сплав инженерной мысли и безудержного веселья.

— Найти силы для жизни. Как справиться со смертельной зависимостью.

-Управление эмоциями. Как максимально вжиться в роль своего героя, артистам Республики Коми рассказали преподаватели ГИТИСа.