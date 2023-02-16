Студия 11. 16.02.23
-Сыктывкарец значит лыжник! Более тысячи горожан показали класс на пятикилометровом забеге.
-Кредитные каникулы. О механизме их работы и способах получении отсрочки.
-Ребенок пополз. Родитель, насторожись! Как снизить риски бытового травматизма.
— Утонченность, легкость, красота. В Сыктывкаре показали работы всемирно известного фотографа.
-Наши на больших экранах. Уроженец Республики Коми сыграл эпизодическую роль в фильме «Праведник».
-Электроника, робототехника и дизайн игры. В Сыктывкаре открылся "ТехноФестКоми-2023".