Студия 11. 15.02.23





— Столовое произведение искусства. Выставка невероятно красивых ложек 19 века открылась в Национальной галерее Коми.

— Символ этого дня – золотая лента. Во всем мире отмечается Международный день детей, которые борются с онкологией.

— Фотопрогулка по вечерней Коми. Вашему вниманию – снимки северных закатов.

— Волейбол. О плюсах командной игры для тела и души.

— Кулинарных дел мастер – да с самого детства! 16-летняя сыктывкарка написала собственную книгу рецептов.

— Витамин Д. Почему без него ребенку нельзя?