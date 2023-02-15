Студия 11. 15.02.23
— Столовое произведение искусства. Выставка невероятно красивых ложек 19 века открылась в Национальной галерее Коми.
— Символ этого дня – золотая лента. Во всем мире отмечается Международный день детей, которые борются с онкологией.
— Фотопрогулка по вечерней Коми. Вашему вниманию – снимки северных закатов.
— Волейбол. О плюсах командной игры для тела и души.
— Кулинарных дел мастер – да с самого детства! 16-летняя сыктывкарка написала собственную книгу рецептов.
— Витамин Д. Почему без него ребенку нельзя?