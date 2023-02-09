Студия 11. 09.02.23
— «Так много в Республике Коми еще никто никогда не летал». Расскажем о самых ярких рейсах легендарного пилота Владимира Макаренкова.
— Охрана природы по новым правилам. Республика Коми получила национальную экологическую премию имени Владимира Вернадского.
— Не сыпь мне соль на рану, лучше – приложи улитку. Чем оказались полезны брюхоногие моллюски?
— Один хороший человек. Как добавить ярких эмоций и красок в жизнь северного города
— От спонтанной идеи к воплощению шедевра. Чем вдохновляются профессиональные авторы уличного стрит-арта?
— Панкейк, он же блинчик. Как сделать завтрак с ним максимально полезным?