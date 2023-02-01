Студия 11. 01.02.23
— Новый уровень. Как развивается культура в Прилузье, расскажем в нашем сюжете.
— Обида. Детское поведение или нормальная реакция взрослого человека? Разбираемся с психологом.
— Долой энергетики и сахар вместе с ними! Как могут навредить эти продукты нашему организму?
— Чтобы лапки не замерзли. Нужна ли домашним животным верхняя одежда?
— Мастер-класс от звезды. Республиканский колледж культуры посетил Рамиль Мехдиев.
— Ералаш на карельском языке. Как снимаются забавные истории с участием детей?