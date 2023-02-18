На лесную речку с Григоричем В поисках ХАРИУСА Часть 1 На УРАГАНЕ по заветным местам





Ну вот наконец то и Григорич в кадре ! Едем вдвоём на лесную речку в надежде половить ХАРИУСА. Будем жить в избе, пробивать дороги, штурмовать опасные перекаты, экстрим да и только. Ну и конечно же послушаем байки от Григорича на вечерних посиделках в уютной избушечке. Всю продукцию МАКСИХОДА можно приобрести со скидкой 5% по промокоду "КОМИ РЫБАК" а на ВЕЗДЕХОДЫ и ЛОДКИ скидка будет уже 5 000 рублей. Ссылка на группу в ВК https://vk.com/vezdehod11 Термобельё THERMIRRA заказывал здесь : https://i.thermirra.com/PC493g Фонарик ARMYTEK можно заказать здесь : https://www.armytek.ru/ 15 % скидки на любой товар на этом сайте по промокоду "КОМИРЫБАК" Заказать мотобуксировщик Ураган можно здесь: https://vk.com/buks1ru Скидка 4% по промокоду "КОМИ РЫБАК" Подводная камера Calypso https://clck.ru/aiDBr

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