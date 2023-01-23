Студия 11. 23.01.23
-Они творят искусство. В Национальной галерее Коми чествуют участников Союза художников России.
— Универсальная вакцина. Подробнее о прививке, которая одинаково хороша против разных штаммов коронавируса.
-Муми-троллям 75. Какой спектакль в честь любимых персонажей поставили гимназисты Сыктывкара?
-Финальные километры. Чем завершилось грандиозное путешествие сыктывкарских квадроциклистов по Русскому северу?
— День органов дознания. В профессиональный праздник поговорим о важности профессии.