РЫБАЛКА НА НАЛИМА ПАРУ ЖАРЁХ БУДЕТ





С начала снегопад, метель, потом начали давить морозы. С каждой проверкой становится всё труднее. Но и на этот раз Печора не оставила нас без налима. А это значит, вкусный ужин обеспечен ! Термобельё THERMIRRA заказывал здесь : https://i.thermirra.com/PC493g Фонарик ARMYTEK можно заказать здесь : https://www.armytek.ru/ 15 % скидки на любой товар на этом сайте по промокоду "КОМИРЫБАК"

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