Федеральная акция «Ёлки России»





Республика Коми присоединилась к федеральной акции «Ёлки России».

Проект реализуется в рамках Года культурного наследия народов России. Глава Республики Коми Владимир Уйба провёл встречу с ремесленниками и мастерами, которые создадут уникальные ёлочные украшения с пижемской росписью.

«Проект "Ёлки России" — символичный. Он реализуется через творчество ремесленников. Мы увидим новые возможности для народного творчества. Издавна ёлочная игрушка делалась вручную. Затем её производство встало на поток. А сейчас мы вернулись к тому, что ручной труд вновь становится востребованным. Уникальность наших изделий в том, что они будут расписаны пижемской росписью – больше никто в России ею не владеет. Это наше достояние. Этот опыт необходимо тиражировать, показывать более широкой аудитории. Ёлка, украшенная расписанными вручную игрушками, – это особенная ёлка», — отметил Глава Республики Коми.

В рамках федеральной акции ремесленники Республики Коми предложили создать ёлочные украшения, декорированные пижемской росписью, которые украсят новогодние ёлки в общественных пространствах. Автором идеи выступила мастер по художественному ткачеству и художественной росписи по дереву, лауреат премии Правительства Республики Коми Евгения Сурнина. Её авторские наборы ёлочных украшений с пижемской росписью неоднократно были представлены на региональном, всероссийском и международном уровнях.

https://rkomi.ru/news/2699