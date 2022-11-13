Открытие турнира по хоккею с мячом в честь 75-летия со дня образования клуба «Строитель»





Владимир Уйба приветствовал участников турнира по хоккею с мячом в честь 75-летия со дня образования клуба «Строитель».

Соревнования пройдут с 11 по 13 ноября на Республиканском стадионе в Сыктывкаре. Глава Республики Коми принял участие в церемонии открытия и поздравил команду «Строитель-Сыктывкар» с уверенной победой в матче против архангельской команды «Водник-2». Сыктывкарские хоккеисты выиграли с разгромным счётом 10:2.