«Детали недели» — В ответе за созидание





На неделе многие муниципалитеты наконец-то поставили точку в годовом цикле реализации программы Формирование комфортной городской среды. Так, в Корткерос завезли недостающие конструкции для современного скейт-парка. Кстати, первого в сельской местности.

Вот только вместе с благоустройством, местным властям зачастую приходится решать и проблемы охраны облагороженного. Все новые конструкции и арт-объекты как магнит манят вандалов. Тревожные сигналы приходят из Ухты, Корткероса и Сыктывкара.