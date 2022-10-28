Студия 11. 28.10.22





— «Необнаруженные». В Национальном музее Коми открылась выставка, посвященная Дню политических репрессий.

— Багровое свечение неба. Какие они – закаты в разных концах Света?

— Иногда и солнце хочет уйти в тень. Вашему вниманию — тайм-лапс солнечного затмения.

— Центр научной и культурной жизни нашего края. Национальной библиотеке Коми 185 лет.

— Это точно навредит вашей коже. Вредные привычки, от которых стоит избавиться.

— Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел. Чем грозит необщение детей со старшими родственниками?