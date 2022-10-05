Опера выходных не имеют. На что они тратят свои отпуска?





5 октября отмечает свой профессиональный праздник одно из самых узнаваемых подразделений МВД — уголовный розыск.

Опера давно стали любимыми персонажами многих российских сериалов. Реальные же сотрудники очень редко появляются в кадре, учитывая специфику их конфиденциальной службы.

Герой нашего репортажа Андрей Хозиев, начальник так называемого «убойного отдела» Управления уголовного розыска. Как он стал сыщиком и чем увлекается помимо работы?