Студия 11. 15.09.22.





— Ньюборн-фото. Когда в фокусе новый человек.

— Экскурсия по «Русскому Парнасу». Какие работы внучатой племянницы Прометея Чисталева увидела наша съемочная группа в музее?

— Во благо здоровья. Адаптивное самбо как способ физической реабилитации.

— С финским мотивом. Известная сказка «Русалочка» по-новому заиграет со сцены Театра оперы и балета Коми.

— Чтобы в удовольствие есть, нужно в удовольствие готовить. Заглянем в кастрюли и сковородки программы «Детали со вкусом».

— О женском здоровье. Как часто нужно посещать гинеколога, какие анализы сдавать и как без проблем записаться на прием?