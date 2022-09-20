РЫБАЛКА С ГРИГОРИЧЕМ В ИЗБУ НА 4 ДНЯ Часть 3 СЕГОДНЯ УЛОВ ЕЩЁ ЛУЧШЕ





Вот и Григорич появился . Думал , что наша рыбалка будет только на первый лёд. Но к нему приехали родственники с города. Поступило предложение. Ну и конечно же я согласился. 4 дня в рыбацкой избе. ЭТО КРУТО ! РЫБАЛКА УДАЛАСЬ ! Термобельё THERMIRRA заказывал здесь : https://i.thermirra.com/PC493g

На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Помощь для канала Карта СБ 2202 2003 9597 6283 #рыбалка2022 #рыбалканаспиннинг #ОТДЫХНАПРИРОДЕ