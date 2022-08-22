



Владимир Уйба посетил V гастрономический фестиваль финно-угорских народов «Шаньгафест».

Кулинарный праздник с участием мастеров кухни из разных регионов страны проходит в Финно-угорском этнокультурном парке накануне празднования Дня Республики Коми – с 16 по 21 августа.

Народные гуляния традиционного фестиваля «Шаньгафест» проходят 20 и 21 августа. Мероприятие стало масштабным событием в сфере гастрономического туризма. Здесь можно попробовать блюда, которые приготовили шеф-повара из разных регионов страны. Кулинарные работы представили коми, ижоры, саамы, удмурты и народы Республики Мордовии (эрзя и мокша). Событие призвано подчеркнуть богатство культурного наследия России, укрепить сотрудничество и дружбу между регионами.

На территории этнопарка открыты ресторанные дома финно-угорских народов, подворья городов и районов Коми, организована продажа сувениров и фермерской продукции. Гостей развлекают творческие коллективы из Марий Эл, Удмуртии, Мурманска, Мордовии и Ленинградской области.

https://rkomi.ru/news/2459