РЫБАЛКА ВЕСЕЛУХА ОКУНЬ КАК ИЗ БОЧКИ Часть 2





20 ИЮЛЯ. С племянником Алексеем выехали на Печору покидать спиннинг. Поклёвки были, но очень редко, было грустновато. Но ближе к вечеру началась такая ВЕСЕЛУХА ! Таскали , как из бочки . Это был реально СУПЕРКЛЁВ !!! Домой поехали с приличным уловом. Поддержать канал можно очень просто : 1) Подписаться на канал 2) Поставить Лайк 3) Оставить комментарий 4) Поделиться этим роликом в соц. сетях (репост) 5) Карта СБ 2202 2003 9597 6283 Всем огромное спасибо за поддержку ! #СуперКлёв #рыбалка2022 #РыбалкаНаСпиннинг