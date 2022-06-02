



В День защиты детей в Удорском районе утонул подросток – 15-летний юноша. Он открыл печальный счёт в этом году. Напомним, за последние пять лет на воде в Коми утонул 41 ребенок. Причём, дети тонут не только в местах для купания. В прошлом году первый случай произошел в марте, малышу было всего два года. Последний – в октябре, ребёнку было четыре. Ранее врачи республиканской детской больницы напоминали взрослым о важности присмотра за детьми в летний период. Трагедии зачастую происходят как раз из-за недосмотра и недостаточного контроля.