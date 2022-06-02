Новые назначения в Минюсте Коми





Должность заместителя министра юстиции региона теперь занимает Максим Мартышин. Ранее он трудился начальником Управления общественных связей Администрации Главы Республики. В ведомстве он будет курировать деятельность отделов по взаимодействию с госорганами и органами местного самоуправления, организации государственной регистрации актов гражданского состояния и территориальных отделов записи актов гражданского состояния. Ранее эту должность замещала Екатерина Береговая, которая 1 июня назначена первым заместителем министра юстиции.