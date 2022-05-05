Водитель внедорожника пытался оправдать алкогольный запах изо рта приемом медицинских препаратов





Не в лекарстве дело. Автоинспекторы Коми задержали очередного любителя выпить за рулем. Водитель внедорожника всячески пытался избежать ответственности. Сначала ссылался на плохое самочувствие и эффект сильнодействующего медицинского препарата. Затем отказался от теста на алкоголь в патрульном автомобиле и грозился вызвать для своей защиты профессионального юриста. Однако все уловки мужчины не помогли избежать заслуженного наказания.