Водитель внедорожника пытался оправдать алкогольный запах изо рта приемом медицинских препаратов

Автор: ·


Не в лекарстве дело. Автоинспекторы Коми задержали очередного любителя выпить за рулем. Водитель внедорожника всячески пытался избежать ответственности. Сначала ссылался на плохое самочувствие и эффект сильнодействующего медицинского препарата. Затем отказался от теста на алкоголь в патрульном автомобиле и грозился вызвать для своей защиты профессионального юриста. Однако все уловки мужчины не помогли избежать заслуженного наказания.

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.