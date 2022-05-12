Студия 11. 12.05.22





— Ангелы в белых халатах. Сегодня Международный день медсестры.

— Романтики с большой дороги. О том, как уличные музыканты Сыктывкара поднимают настроение горожан.

— Регион 11. Наши танцоры стали серебряными призерами Чемпионата мира по хип-хопу.

— А не спеть ли нам песню…? Со сцены культурного центра «Шудлун» прозвучали хиты прошлых лет.

— Пушистые вредители. Как обезопасить дачный участок от мышей и кротов?

— То, что зависит от нас. До конца голосования за объекты благоустройства в Коми осталась пара недель.