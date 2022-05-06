Студия 11. 06.05.22
— Он ушел батраком, а вернулся генералом. История Дмитрий Дубровского из Граддора.
— Помню. Горжусь. Жители Коми рассказывают о родственниках, которые в годы войны служили на фронте и трудились в тылу.
— В благодарность воинам-победителям. Как в Аджероме появился постамент легендарной «Катюши»?
— Уголь блокадному Ленинграду. Первый поезд, который доставил топливо из Воркуты в северную столицу.
— Все для фронта. Все для Победы. Лидия Андреевна Земцова о том, как трудились в тылу.
-Память сквозь время. Белорусские поисковики помогли жительнице Объячево узнать о своем воевавшем родственнике.