618 человек в Коми пострадали от укусов клещей





Пострадавших от укусов клещей в Коми уже 618. С приходом тепла членистоногие активизировались. В столице Коми продолжается противоклещевая обработка. Но затяжные дожди внесли серьезные корректировки в график. Предстоит обработать 300 тысяч квадратных метров мест общего пользования, больше 200 тысяч квадратов вокруг школ и детских садов. И это не считая территорий вокруг больниц, интернатов и детских лагерей. Работы у специалистов по дезинсекции хватает.