Выявлено 595 фактов нарушений в расходовании средств





595 фактов нарушений в расходовании средств выявлено Контрольно-счётной палатой Коми по итогам проверок в прошлом году. Это почти на треть больше, чем годом ранее. Общая сумма – 566 миллионов рублей. Почти в половине случаев – неэффективное использование бюджетных средств. Большая часть из этого объема выявлена при проверке строительства школы на 600 мест в поселке Краснозатонский. Такие цифры озвучил на Президиуме регионального парламента председатель контрольно-счетной палаты Коми Игорь Гурьев. Всего же за прошлый год по итогам проверок в республиканский бюджет возвращено почти 3 с половиной миллиона рублей.