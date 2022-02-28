На Украине опубликовали фейковое обращение президента РФ Путина





В сети появилось фейковое видео с обращением Владимира Путина

В нем президент России якобы подводит итоги переговоров с Украиной.

В эти минуты начались переговоры между Россией и Украиной. Делегация украинской стороны после долгой паузы ответила согласием на приглашение и прибыла в Белоруссию. Точное место встречи на данный момент неизвестно.

Между тем в сети появилось фейковое видео якобы обращения к нации Владимира Путина. В смонтированном видео президент России будто рассказывает уже об итогах переговоров. По этим псевдоитогам Россия признает границы Украины с Донецкой и Луганской областями, а также якобы возвращает Крым. Логично, что ни одни переговоры такими итогами завершиться в реальности не могут.

Это фейковое видео является одним из элементов информационной войны развязанной против России, которую ведет противоположная сторона и из союзники. В реальности переговоры только начались и закончатся явно не за несколько минут и даже не за пару часов.

Об итогах переговорах редакция БНК проинформирует своих читателей дополнительно.