Комитет Республики по госзакупкам разрабатывает изменения в действующие нормативные акты региона





Нововведения касаются мер поддержки местных производителей. Об этом заявила председатель комитета Мария Родионова во время «Часа с министром» в Общественной палате Коми. Представители бизнеса поинтересовались, как местным товаропроизводителям конкурировать на рынке госзакупок с поставщиками из других регионов, например из того же Кирова. Учитывая, что у нас северное ценообразование, а потому продукты дороже.