В Коми приводят объекты в порядок после обращения местных жителей через Интернет.





В Печоре убрали снег на площади Победы, в Воркуте привели в нормативное состояние дорогу по улице Варандейской, а в посёлке Илья-Шор расширили проезжую часть по улице Центральной. Объекты привели в порядок после обращения местных жителей к властям через Интернет. Если и у вас есть жалоба или предложение – вы можете обратиться к органам власти в их официальных сообществах в соцсетях, через виджет в сообществе «Республика Коми» и платформу «Госулуги. Решаем Вместе». Центр Управления регионом поможет решить проблему.