В Эжвинской больнице на врача напал буйный пациент





Неприятный инцидент произошел в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара. На защиту коллег-медсестёр от буйного пациента встал врач. Утром 30 января в медицинское учреждение пришлось вызывать частную охрану и дежурный наряд ППС. И все из-за того, что молодой человек самовольно поднялся на седьмой этаж – в операционное отделение, куда доступ посторонним строго воспрещен. Выводить незваного визитера пришлось дежурному врачу. Процессуальную оценку произошедшему должна дать столичная полиция.