Сорбенты Коми научного центра помогут в ликвидации нефтеразливов





Отличная альтернатива зарубежным аналогам, а в чем-то наши разработки даже превосходят импортные. Об этом накануне в эфире нашего телеканала заявил заслуженный изобретатель России, член-корреспондент РАН Александр Кучин. Доктор химических наук принял участие в программе »Детали. Неочевидное», посвященной сорбентам, изобретенным в КНЦ. Там изучением и производством этого продукта из целлюлозы занимаются уже три десятка лет. Принцип работы – простой.