Какие маломерные суда не подлежат регистрации в Государственной Инспекции Маломерных Судов?





От уплаты налогов можно освободиться, если снять лодку с учета. Этой возможностью имеют право воспользоваться владельцы маломерных судов, масса которых не превышает 200 кг. Важно учитывать, что в допустимые 200 кг входит не только вес самой лодки, но и масса всего навесного оборудования. По данным специалистов ГИМС в Интинском Округе зарегистрировано порядка 2-х тысяч маломерных судов, из них около 500 лодок- безмоторные.