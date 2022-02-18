Для 28 населенных пунктов установили льготные тарифы на электроэнергию





Льготные тарифы на электроэнергию установили для 28 населенных пунктов Республики. Решение принято сегодня на сессии Государственного совета. Речь идет о территориях, которые не связаны с единой энергетической системой. Поставка электроэнегрии в таких местах осуществляется с помощью дизельных генераторов. С 1 января этого года для них установлен новый тариф, в 11 раз превышающий прежние цифры. Для того, чтобы уберечь население от огромных платежек, просчитывались разные варианты. Вплоть до переселения граждан или присоединения их к централизованному отоплению. И все же оптимальным решением оказалось введение льготных тарифов.