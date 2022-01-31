Ушел из жизни Валерий Потолицын.





Государственный деятель, несколько раз он избирался депутатом, а затем и заместителем Председателя Верховного Совета Коми, председателем комитета по законодательству и депутатской этике. Внес большой вклад в разработку и принятие законодательства в области местного самоуправления. Родился Валерий Потолицын в селе Парч Усть-куломского района. Закончил Свердловский мединститут по специальности хирург. 14 лет проработал заведующим хирургическим отделением Усть-Вымской ЦРБ.