Когда достроят инфекционную больницу?





Отставание от графика – почти 600 дней. На строительной площадке будущей инфекционной больницы тишина. Когда достроят объект? Этим вопросом сегодня задавались в Государственном совете Коми представители региональных ведомств, надзорных органов, общественники и депутаты. Минстрой прорабатывает возможность корректировки сметы, при этом продолжив работу с тем же подрядчиком. Депутаты и представитель прокуратуры подняли вопрос о его надежности. Дискуссия получилась жаркой.