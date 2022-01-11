Французский фильм о коми оленеводах посмотрели уже 8 миллионов человек





Миллион семьсот семьдесят тысяч просмотров на YouTube всего за две недели. Именно столько набрал фильм об оленеводах «Коми. Кочевники за полярным кругом». Это документальная история жизни двух семей народа Коми. Алексей и Василий потомственные оленеводы. Со своими женами и детьми они живут недалеко от Полярного круга, в их хозяйстве 5000 оленей. Быт, тяжелый труд, традиции и семейные ценности северного народа показал французский режиссер Андреас Фойгт.