Депутат Сосногорска «забыл» про оплату арендуемого помещения





Сосногорская мэрия подаёт в суд на местного жителя, который в свою очередь сам жалуется служителям Фемиды на городскую власть. Взяла старт эта комичная история ещё 20-ть лет назад. Когда Иван Григорьевич Рубан, тогда обычный житель города, а ныне районный депутат, в 2002-ом году решил заняться бизнесом. Для реализации своих планов гражданин арендовал у муниципалитета помещения, находящиеся в подвале одного из жилых домов 5-го микрорайона. Через 4 года бизнесмен решил уйти в политику и утратил статус индивидуального предпринимателя. Однако «забыл» вернуть муниципалитету арендуемые помещения. И о том, что платить за них надо, тоже, видимо, «забыл».