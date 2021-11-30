Запуск проектов арктических резидентов в Инте даст горожанам надежду на будущее.





Напомним, всего прямая линия длилась рекордные 3 часа 10 минут. За ответами главы внимательно следили жители Коми. Так, запуск проектов арктических резидентов в Инте горожанам дает надежду на будущее — считают общественники приполярья. Они видят реальные шаги. Уже идет монтаж оборудования на заводе по производству карбида кальция и ферросплавов. На базе агрокомплекса «Инта приполярная» начали модернизировать производство по глубокой переработке оленины. Все в ожидании и запуска завода железобетонных изделий. Сегодня интинцы, наконец, спустя много лет видят, что у города есть завтрашний день.