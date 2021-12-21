Три палки работают Меняем место Трудовая рыбалка





Что то в этом сезоне с рыбалкой на налима получается не очень. Но мы не сдаёмся ! Меняем место. Посмотрим, что на это скажет ночной хищник . На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Поддержать канал можно очень просто : 1) Подписаться на канал 2) Поставить Лайк 3) Оставить комментарий 4) Поделиться этим роликом в соц.сетях (репост) 5) Карта СБ 2202 2003 9597 6283 Всем огромное спасибо за поддержку ! Заказать мотобуксировщик Ураган можно здесь: https://vk.com/buks1ru Скидка 4% по промокоду "КОМИ РЫБАК" #зимняярыбалка #налим #Печора