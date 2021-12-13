Шагнуть в прошлое Сыктывкара с помощью исторического путеводителя





В Коми готовится к изданию первый исторический путеводитель по Сыктывкару. Шагнуть в прошлое столицы можно будет благодаря уникальному интернет сообществу «Дорогие товарищи», в котором собирают фотографии советского периода Коми. Активисты паблика намерены выпустить издание, которое охватит три исторических периода Сыктывкара: конец XIX – начало XX века, 20-50-е и 60-80-е годы прошлого столетия. Маршрут пройдёт по знаковым местам города, связанным с его возникновением и развитием еще в составе Вологодской губернии, а после и в Советский период.