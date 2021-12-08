Памятник Ивану Морозову занесло снегом





К памятнику Ивана Павловича Морозова заросла народная тропа. Силуэт выдающегося политического деятеля Коми, что находится в Кировском парке, надежно спрятан под толщей снега. Жители столицы Коми уже не узнают знакомые черты первого секретаря Коми обкома КПСС. Памятник засыпало снегом. Иван Морозов руководил Коми АССР 22 года, это был период самого бурного развития региона. Памятник ему, установленный в дни 100-летия республики, стал настоящим жестом уважения к заслугам этого человека.