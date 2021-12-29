Один в тайгу на три дня Последняя рыбалка уходящего года #1 Заезд





Под занавес уходящего года всё таки получилось выехать на озёра, куда собирался с самого открытия зимнего сезона. Но по тем или иным причинам всё не получалось. Рыба не ловилась, но пожил в избе, насладился красотой зимнего леса, а это тоже очень здорово ! Поздравляю всех друзей на канале с Наступающим Новым годом ! Здоровья, благополучия, счастья и всех благ ! До встречи в Новом 2022 году ! На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Поддержать канал можно очень просто : 1) Подписаться на канал 2) Поставить Лайк 3) Оставить комментарий 4) Поделиться этим роликом в соц.сетях (репост) 5) Карта СБ 2202 2003 9597 6283 Всем огромное спасибо за поддержку ! Заказать мотобуксировщик Ураган можно здесь: https://vk.com/buks1ru Скидка 4% по промокоду "КОМИ РЫБАК" #жизньвтайге #изба #последняярыбалка