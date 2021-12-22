Национальная библиотека Коми готовится к открытию
До долгожданного открытия Национальной библиотеки Коми после капитального ремонта осталась неделя. Сейчас сотрудники главного книгохранилища региона активно занимаются вывозом книг из временных фондов. Книги стопками выставлены на первом этаже временного хранилища. И группа сотрудников по цепочке передает стопку за стопкой к машинам. К слову, каждая такая стопка связана разноцветной бечевкой. Каждый цвет соответствует определенному отделу библиотеки. Так будет куда проще и быстрее расставить книги в нужном порядке. Ведь в фонде библиотеки – 887 тысяч изданий.