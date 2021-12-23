Минздрав России зарегистрировал препарат от коронавируса «МИР 19»





Это ингаляционный препарат, созданный Институтом иммунологии Федерального медико-биологического агентства, сообщает пресс-служба ФМБА. Препарат на генном уровне избирательно подавляет активность жизненно важных последовательностей РНК вируса. Он эффективен против всех штаммов, включая «омикрон», что делает его универсальным. В ходе клинических исследований препарата была доказана его безопасность и эффективность. Вводить его нужно с помощью небулайзера. Пока «МИР 19» предназначен только для использования в стационарах, но планируется провести исследование, чтобы он стал доступен и в аптеках для лечения амбулаторных пациентов, уточнила Вероника Скворцова.