Кот выпрыгнул с пятого этажа, спасаясь от пожара





В Печоре кот, спасаясь от пожара, выпрыгнул с пятого этажа. Его хозяева погибли в огне. Трагедия произошла в одной из квартир дома №20 по Печорскому проспекту и унесла жизни трёх человек. Перепуганного, мокрого и обгоревшего животного заметила у соседнего дома случайная прохожая и позвонила волонтерам. Те отвезли усатого в ветклинику. У кота обгорели подушечки лапок и шерсть, к спине прилип расплавленный пластик, обожжены уши и нос, а от удара об землю сломан клык и повреждена нижняя челюсть. В клинике пострадавшему поставили капельницу и назначили препараты.